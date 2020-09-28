اجتماع طارئ.. مجلس الأمن الأرميني يدرس توجيه ضربة انتقامية ضد أذربيجان

عقد مجلس الأمن الأرميني، اليوم الاثنين، جلسة طارئة برئاسة، رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، لشن ضربة انتقامية ضد قوات أذربيجان، في إطار الصراع العسكري الدائر بينهما على تبعية إقليم قره باج.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الأرميني إن "الجلسة تناولت بحث القضايا المتعلقة بالأوضاع على الأرض على خط التماس بين قره باغ وأذربيجان وشن القوات المسلحة الأرمنية ضربة مكافئة على العدو"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وأعلنت باكستان في وقت سابق من اليوم دعمها لـ دولة أذربيجان زاعمة حقها في الدفاع عن النفس، ضد أرمينيا.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيانها، أنها تؤيد موقف أذربيجان في قره باج، والذي يتماشى مع العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم تبنيها بالإجماع.

ودعت إسلام أباد أرمينيا إلى وقف نشاطها العسكري لمنع المزيد من التوترات.

واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمينية بمهاجمة مدينة ترتر يوم الاثنين، ووعدت بالرد بالمثل.