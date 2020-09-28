"يعقوبيان": ارتباطات الدم والعرق وراء التدخل التركي في أزمة أذربيجان

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة فيرا يعقوبيان، المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط، إن علاقات الدم والعرق دفعت تركيا للتدخل في الصراع الدائر حاليًا بين دولتي أذربيجان وأرمينيا.

وأضافت "يعقوبيان"، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن أرمينيا تاريخيًا وقفت حجر عثرة بين وصول تركيا إلى دول شرق آسيا حتى الصين واليابان لتحقيق الإمبراطورية العثمانية الكبرى.

وأضافت أن حقيقة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على الموارد الطبيعية في المنطقة، وليس الدين المحرك الأساسي للصراع الدائر، مؤكدةً أن هناك "لعبة" في الشرق الأوسط تُلعب من قوى عدة لتشتيت انتباه إيران وروسيا.

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انفجرت عبوة ناسفة، استهدفت رتلًا أمريكيًا في منطقة الدورة شرق العاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

وفي سياق آخر، قتل منتسب في القوات الأمنية العراقية، وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلًا للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام، إصابة عنصر أمني ومدني إثر انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، كما أدى الحادث إلى أضرار بسيارتين.

وقد أصيب رجلا أمن في العراق إثر تفجير انتحاري في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد محاصرة "أحد الإرهابيين"، الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه.