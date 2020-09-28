نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الأذربيجاني يعلن شروط لوقف إطلاق النار في قره باغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إلهام علييف الرئيس الأذربيجانى، اليوم الأثنين، شروطه لوقف النزاع المسلح مع القوات الأرمينية فى إقليم قره باغ وذلك خلال اتصال عبر الفيديو تم اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وبحسب البيان الصادر من المكتب الإعلامي لرئيس أذربيجان جاءت الشروط كالتالي: ضرورة إنهاء النزاع الأذربيجاني الأرمني بشأن إقليم قره باغ وفقا لمبادئ القانون الدولي ووحدة أراضي أذربيجان والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن" ، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم. وأضاف البيان: ثانيا الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأرمنية من الأراضي المحتلة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأذربيجاني يعلن شروط لوقف إطلاق النار في قره باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.