نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا.. إسبانيا تسجل أكثر من 31 ألف إصابة بالفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الإسبانية 31،785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية فى بيان اليوم الاثنين: أن حصيلة الإصابات بالفيروس فى البلاد بلغت 748،266 حالة ، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: أنه تم تسجيل 179 حالة وفاة جديدة منذ الجمعة الماضية ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 31،411 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 33,486 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 24,795 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.