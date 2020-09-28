أرمينيا تتهم القوات الأذربيجانية بقصف مناطق مدنية في قره باج

وأضاف مدير المركز الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية، العقيد فاجيف دارجياخلي: "الأنباء المنتشرة حول سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية على يد الجانب الأرميني عبارة عن أخبار زائفة.. أود أن أقول أن جميع طائرات الجيش الأذربيجاني في الخدمة وتعمل".

وعقد مجلس الأمن الأرميني، اليوم الاثنين، جلسة طارئة برئاسة، رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، لشن ضربة انتقامية ضد قوات أذربيجان، في إطار الصراع العسكري الدائر بينهما على تبعية إقليم قره باج.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الأرميني إن "الجلسة تناولت بحث القضايا المتعلقة بالأوضاع على الأرض على خط التماس بين قره باغ وأذربيجان وشن القوات المسلحة الأرمنية ضربة مكافئة على العدو"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".