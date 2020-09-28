نكبة عسكرية في أذربيجان.. 200 قتيل.. وقلق ألماني

عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها إزاء التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان، داعية إلى التهدئة بين الطرفين وعدم التصعيد، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يأتي ذلك فيما صرحت وزارة الدفاع الأرمينية، عن استعدادها لصد أي عدوان أذربيجاني عليها في المنطقة المتنازع عليها في إقليم ناجورنو كاراباخ.

ميدانيًا، قال مسئولوا موالون لأرمينيا في إقليم "ناجورنو كاراباخ": إن قوات أذربيجان لم تحرز أي تقدم تقريبا،معتبرًا إن هذه معركتهم الأخيرة والأكثر حسمًا.

أضافوا بأن قوات أذربيجان تكبدت خسائر مادية جسيمة، لكنها (قوات أذربيجان) استولت على مواقع سنقوم على استعادتها.

وأفادت وزارة الدفاع في ناجورنو كاراباخ، بأن 26 قتيلا من الموالين لأرمينيا سقطوا اليوم في القتال.

على الجانب الآخر، ووفق ماذكرت صحيفة جريك تايمز اليونانية، فقد تكبدت أذربيجان خسائر بشرية كبيرة بمقتل نحو 200 عسكري.