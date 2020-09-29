6 ملايين إصابة بفيروس كورونا في الهند

6 ملايين إصابة بفيروس كورونا في الهندتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند الـ6 ملايين إصابة اليوم الاثنين، لتظل البلاد في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة يوم الاثنين تسجيل 82170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي إلى 6074703 حالة. كما تم تسجيل ما لا يقل عن 1039 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 95542 منذ بدء الوباء.

ويتم تسجيل الإصابات الجديدة في الهند حاليا بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم. ومن المتوقع أن تصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان الدولة الأكثر تضررا من الوباء في الأسابيع المقبلة، متجاوزة الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 7 ملايين إصابة .

وعلى الرغم من تزايد الإصابات، يوجد في الهند أكبر عدد من المرضى المتعافين في العالم، حيث تعافى أكثر من 5 ملايين شخص من كوفيد-19 في الهند ويبلغ معدل التعافي في البلاد 82 بالمئة وفقًا لوزارة الصحة.

