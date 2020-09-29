لأول مرة منذ يوليو.. روسيا: حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 20 شخصا في يوم

أعلن مركز مكافحة كورونا في روسيا اليوم، الإثنين، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو وصلت إلى 5203 حالات، بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الوفيات 20 حالة وفاة في اليوم منذ يوليو الماضي.
وذكر المركز في بيانه إنه في موسكو، توفي 23 مريضا بالالتهاب الرئوي المؤكد ونتائج اختبارات فيروس كورونا الإيجابية.
وأمس الأحد ، توفي 16 شخصًا في موسكو بسبب مضاعفات متعلقة بفيروس كورونا.
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