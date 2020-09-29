أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة وفاة، مقارنة بتسجيل 104 إصابات و14 وفاة أمس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين 102955 حالة، من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها و5901 حالة وفاة".
وفرضت مصر في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.
لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو. كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. ارتفاع "طفيف" بوفيات وإصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.