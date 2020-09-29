ترامب يعلن خطة لنشر 100 مليون اختبار سريع لكورونا فى الولايات

وأوضح ترامب، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن جهود الاختبار "سوف تسمح لكل ولاية على أساس منتظم للغاية باختبار كل مدرس يحتاج إلى ذلك".

وأضاف فى كلمته بحديقة الورود بالبيت الأبيض، أنه سيجرى إرسال 100 مليون اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات والأقاليم، 50 مليون أخرى لحماية المجتمعات الأكثر ضعفاً، 18 مليون إلى دور رعاية المسنين، و10 ملايين إلى الصحة المنزلية.