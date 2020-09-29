أكد زعيم إقليم ناغورنى قره باغ، أرايك هاروتيونيان، مساء اليوم الإثنين، أن قوات أذربيجان لم تحرز أى تقدم تقريبًا خلال الاشتباكات الجارية فى الإقليم الانفصالى المتنازع عليه، مؤكدًا أن هذه هى معركتهم الأخيرة والأكثر حسمًا.





ووفقًا لتصريحات عاجلة نقلتها شبكة "العربية" الإخبارية، قال هاروتيونيان، إن قوات أذربيجان تكبدت خسائر مادية جسيمة، مضيفًا أن القوات الآذرية استولت على مواقع، إلا أنه وعد فى الوقت ذاته باستعادتها سريعًا. وتتصاعد الأعمال العدائية والاشتباكات بين قوات إقليم قره باغ الأرمينية وقوات الجيش الأذربيجانى، وسط مساعى من أذربيجان للسيطرة على المرتفعات الانفصالية بدعم من تركيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم قره باغ : قوات أذربيجان تكبدت خسائر جسيمة ولم تحرز تقدما يذكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.