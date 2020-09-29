ترامب يرد على تقرير الضرائب .. وعدوته اللدود : لمن يدين بالمال

وفى سلسلة تغريدات على تويتر، رد الرئيس الأمريكى على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه لم يدفع سوى 750 دولارا من ضرائب الدخل الاتحادية فى عامى 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة.

وقال ترامب بحسب "سكاى نيوز" : "لقد دفعت ملايين كثيرة من الدولارات كضرائب لكننى كنت، مثل أى أحد، مستحقا... لإعفاءات الضريبية... لدى ديون ضئيلة للغاية مقارنة بقيمة الأصول".

وأضاف الرئيس الجمهورى، الذى سيواجه منافسه الديمقراطى جو بايدن مساء الثلاثاء، فى أول مناظرة رئاسية، أن لديه "أصولا استثنائية" وتفاخر ببيان مالى "مثير للإعجاب".

كانت نيويورك تايمز ذكرت أن ديون ترامب بلغت مئات الملايين من الدولارات وسط خسائر مزمنة لأعماله يستخدمها لتجنب دفع الضرائب.

وأضافت أنها حصلت على بيانات الإقرارات الضريبية التى تغطى أكثر من 20 عاما لترامب والشركات داخل مؤسسته التجارية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، إن ما ورد عن ديون ترامب يثير أسئلة متعلقة بالأمن القومى لأن المواطنين يستحقون أن يعرفوا لمن يدين بالمال.