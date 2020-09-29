هاري وميغان و"مسلسل الأشهر الثلاثة".. الحقيقة تتكشف

رد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، سريعا، على تقارير "مثيرة للجدل" أفادت بأنهما سيلعبان دوري البطولة في مسلسل واقعي، يرصد قصة حياتهما، ويبث على منصة "نتفليكس".

ونفى متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس، لصحيفة "إندبندنت" الأمر، وأكد أن: "الدوق والدوقة لا يشاركان في أي عروض واقعية".

وكانت تقارير تناقلتها وسائل إعلام ذكرت، الأحد، أن الزوجين "يريدان إعطاء الناس لمحة عن حياتهما"، فيما تسعى ميغان تحديدا إلى أن تطلع الرأي العام على "حقيقتها".

وزعمت تلك التقارير أن هاري وزوجته سيشاركان في مسلسل واقعي من إنتاج "نتفليكس"، يسجل كل "تفاصيل حياتهما"، حيث ستتعقبهما الكاميرات لمدة 3 أشهر، مما سيتيح للمشاهدين متابعة جوانب لم يتعرفوا عليها من قبل.

لكن ذلك المشروع التلفزيوني "المثير" لم يكن دقيقا وفقا لموقع "إندبندنت"، وذلك رغم حقيقة وجود برامج قيد الإعداد للزوجين من إنتاج "نتفليكس"، تتضمن سلسلة وثائقية عن الطبيعة وسلسلة رسوم متحركة تحتفل بالنساء الملهمات.

وكانت "نتفليكس" أعلنت، في الثاني من سبتمبر الجاري، أن الأمير البريطاني وزوجته الأميركية وقعا عقدا، مدته عدة سنوات، معها لإنتاج أنواع مختلفة من البرامج.

وحسب إعلان الشركة الشهيرة في ذلك الوقت، سيظهر الزوجان، اللذان انتقلا إلى كاليفورنيا مع ابنهما بعد التخلي عن واجباتهما الملكية، في برامج ومسلسلات وثائقية، وبرامج للأطفال.

وقال هاري وميغان في بيان حينئذ: "سينصب تركيزنا على تقديم محتوى يقدم حقائق ومعلومات، لكنه يمنح الأمل أيضا".

وأضافا: "بصفتنا والدين حديثين، فإن تقديم برامج أسرية ملهمة مهم أيضا بالنسبة لنا".