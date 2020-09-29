مقتل 3 أشخاص في حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص في حرائق غابات بمقاطعة شاستا شمال كاليفورنيا.

وتفقد حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافن نيوسوم بلدات دمرتها حرائق الغابات المحتدمة بالولاية، مؤكدا أن "موسم الحرائق الدامي والقياسي لا بد وأن ينهي الجدل بشأن التغير المناخي".

وقال: "النقاش انتهى بشأن التغير المناخي. فلتأتوا فقط إلى ولاية كاليفورنيا لتروا ذلك بأنفسكم".

وأضاف: "تحدثت هاتفيا مع الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، وأكد التزامه بدعم جهود رجال الإطفاء والفرق الصحية".

وشب "حريق مجمع الشمال" لأول مرة في أغسطس الماضي، ثم امتد عبر نحو 20 ألف فدان بداية الشهر الجاري، قبل أن تمتد النيران إلى مزيد من الأراضي.

ودمرت الحرائق نحو 100 من الغابات عبر الغرب الأمريكي، مساحتها تعادل مساحة ولاية نيوجيرسي، ووضع نصف مليون شخص في حالة تأهب لإجلائهم في ولاية أوريجون.