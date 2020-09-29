نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الأمريكية، قبل قليل، احتجاز رهائن في ولاية أوريغون، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل. من جانبها أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط قتلى في عملية أمنية بولاية أوريغون.

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