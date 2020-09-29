عاجل .. سقوط قتلى خلال عملية تحرير رهائن بولاية أوريجون الأمريكية

وقال رئيس شرطة إحدى المقاطعات فى أوريجون، إن واقعة إطلاق النار أسفرت عن سقوط قتلى بينهم المشتبه به.

وذكر رئيس شرطة مقاطعة ماريون الأمريكية فى بيان، أن الواقعة تمثلت فى تحرير رهائن محتجزين فى أحد المنازل، وخلال التفاوض مع المشتبه به، وقع إطلاق نار.

ولم يستبعد البيان أن يكون من بين القتلى عدد من الرهائن المحتجزين إضافة إلى المشتبه به، كما لم يشير إلى عدد القتلى أو دوافع الحادث.