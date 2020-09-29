البرازيل: تسجيل 13155 إصابة و317 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 13155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و317 حالة وفاة.
وسجلت البرازيل - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء - أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 142058 حالة.
وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميًا من جهة عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات بالفيروس.
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