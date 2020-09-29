أكثر من مليون وفاة عالميا بسبب كورونا.. الولايات المتحدة الأولى

أعلنت مواقع إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصول الوفيات إلى أكثر من مليون حالة وفاة في العالم، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى للدول الأكثر وفاة بسبب الفيروس.
وكان نصيب الولايات المتحدة من الوفيات بسبب كورونا 20.7% من إجمالي الوفيات في العالم، وفي المرتبة الثانية جاءت البرازيل بنسبة 14.1%.
كما جاء في المرتبة الثالثة الهند بنسبة 9.5% من إجمالي الوفيات، وجاء خلفها المكسيك بنسبة 7.5% ، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.1%.
وجاءت إيطاليا عقب ذلك بنسبة 3.4%، فيما جاءت بيرو بنسبة 3.1%، وخلفها جاءت فرنسا بنسبة 3%، ثم إسبانيا بنسبة 3% أيضا ثم إيران بنسبة 2.5%، وبقية دول العالم 29%.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وذلك وسط محاولات التوصل سريعا للقاح نهائي للفيروس، وذلك أملا في عودة الحياة لطبيعتها.
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