بعد وصول وفيات كورونا لأكثر من مليون حالة عالميا.. الأمم المتحدة تؤكد إمكانية التغلب على الوباء

أكدت الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، إمكانية التغلب على أزمة فيروس كورونا؛ محذرة من خطورة التضليل المعلوماتي الذي يؤدي لمزيد من الوفيات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن التغلب على أزمة "كوفيد - 19" لا يزال ممكنا، داعيا المجتمع الدولي إلى التعليم من الأخطاء.

وفي بيان له صدر فجر اليوم، علق جوتيريش على وصول عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، مؤخرًا، إلى أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم؛ مشددا على أهمية القيادة المسؤولة والاسترشاد بالعلم والتمسك بالتعاون.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطورة التضليل المعلوماتي الذي يمكن أن يتسبب في مزيد من الوفيات.

وقال جوتيريش: "فيما يستمر السعي لتطوير اللقاح، الذي يجب أن يكون متوفرًا للجميع بسعر معقول، فلنقم بدورنا لإنقاذ الأرواح، ولنحافظ على التباعد البدني، وارتداء الكمامات وغسل أيادينا، ويجب ألا ننسى أن مستقبلنا يعتمد على التضامن".

هذا وقد أعلنت مواقع إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصول الوفيات إلى أكثر من مليون حالة وفاة في العالم، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى للدول الأكثر وفاة بسبب الفيروس.

وكان نصيب الولايات المتحدة من الوفيات بسبب كورونا 20.7% من إجمالي الوفيات في العالم، وفي المرتبة الثانية جاءت البرازيل بنسبة 14.1%.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وذلك وسط محاولات التوصل سريعا للقاح نهائي للفيروس، وذلك أملا في عودة الحياة لطبيعتها.