1500 دولار للمقاتل شهريا.. تركيا ترسل مئات المرتزقة السوريين إلى أذربيجان

أفاد تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء، بأن تركيا أرسلت مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، لتبدأ صفحة أخرى في حربها مع أرمينيا.

وحسبما نقلت "رويترز" عن مصدرين من الفصائل المسلحة الموالية لـ تركيا، فكان هناك 700 إلى 1000 مقاتل سوري من الفصائل التابعة لـ"تركيا، يستعدون الأسبوع الماضي للتوجه إلى أذربيجان.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن 500 مقاتل سوري على الأقل ذهبوا بالفعل إلى أذربيجان من قبلهم.

وقالت مصادر سورية إن شركة أمنية تركية خاصة دفعت لكل مقاتل 1500 دولار شهريًا، ونقلتهم عبر الحدود إلى تركيا، ثم إلى أذربيجان.

وصرح مقاتلان بأن الجماعات التي ينتميان إليها أبلغوهما بأنهما سيتحصلان على حوالي 1500 دولار شهريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توجانيان، أمس الاثنين، أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مسلح من الشمال السوري إلى أذربيجان.

وأضاف السفير الأرميني أن المسلحين السوريين يشاركون في العمليات القتالية بإقليم ناغورني كاراباخ.

وعلى الرغم من مزاعم تركيا وأذربيجان بنفي الأمر، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد حق التدخل ودعم أذربيجان في خطاب ألقاه باسطنبول أمس، الاثنين.

ولفت تقرير "رويترز" إلى أن موقف أردوغان العدواني من أرمينيا ودعم أذربيجان يأتي بعد أن أرسلت تركيا قوات إلى ليبيا وسوريا في العام الماضي وأجرت عمليات تنقيب في مياه قبرص واليونان بشرق المتوسط.