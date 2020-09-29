مسؤول إيراني يكشف معادلات جديدة ستكون مضرة لـ إسرائيل

قال حسين أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني، إن معادلات جديدة تتمخض في المنطقة ستكون مضرة لإسرائيل.

وأشار عبداللهيان، خلال كلمته في المؤتمر الترتيبي الـ13 السنوي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، إلى أن "الصهاينة وأمريكا بصدد تقسيم الدول الإسلامية"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف مستشار رئيس البرلمان الإيراني: "بناء على الرؤية الاستراتيجية لإيران، لن يمضي وقت طويل حتى يزول الكيان الصهيوني عن الخارطة".

وتابع: "في هذا الاطار أقترح أن يتم تغيير موضوع هذا المؤتمر إلى دراسة الصهيونية".

وقال: "أرى أنهم متواجدون ويعملون كشبكات العنكبوت في مختلف القارات، بدءا من أفريقيا وأوروبا وحتى أمريكا، ومن المهم في هذا الإطار أن تطلع الشعوب والرأي العام العالمي على هذه الشبكة".