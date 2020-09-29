ذعر الطاعون الدبلي يجتاح الصين.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ

أعلنت السلطات في الصين، حالة الطوارئ بعد إصابة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بالطاعون الدبلي في جنوب غرب البلاد.

ووفقًا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، أصيب الطفل بالمرض في قرية ريفية بمحافظة مينجاي في مقاطعة يونان، إذ تم الإبلاغ عن حالته الأسبوع الماضي قبل تأكيدها الأحد.

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وأوضحت السلطات في المنطقة أن الطفل في حالة مستقرة، لكن بعد التأكد من إصابته أطلق المسؤولون استجابة طارئة من المستوى الرابع لتجنب انتشار جائحة آخرى بعد تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأشارت السلطات إلى العثور على ثلاثة فئران نافقة بعد إصابتها بالطاعون، مما أدى إلى تنفيذ برنامج فحص وطني.

ووفقًا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، تم الإعلان عن إصابة الفئران بالمرض في قرية شيدينج بمينجاي، خاصة أن السلطات المحلية لمكافحة الأمراض أكدت انتشارهم في المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تخضع بعض أجزاء الصين للإغلاق بعد إصابة الطفل بالطاعون الدبلي المعروف باسم "الموت الأسود".

كما أعلنت جمهورية منغوليا، جارة الصين الشمالية، أن 17 مقاطعة على الأقل من إجمالي 21 مقاطعة معرضة لخطر الطاعون الدبلي.

والطاعون الدبلي الذي اشتهر في العصور الوسطى "بالموت الأسود" مرض شديد العدوى وغالبا ما يكون مميتا وينتشر في الغالب عن طريق القوارض.