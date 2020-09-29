إسقاط مروحية عسكرية ثانية.. أرمينيا: القوات الأذربيجانية تقصف قرى حدودية

أعلنت أرمينيا، اليوم الثلاثاء، إسقاط مروحية عسكرية أذربيجانية ثانية في ناجورنو كاراباخ؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وقبل قليل، نفذت أذربيجان قصفا استهدف راجمة صواريخ أرمينية مما أدى إلى تدميرها ومقتل أحد القادة.
هذا، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أذربيجان قصفًا جويًا على حافلة ركاب مدنية بمدينة فاردينس.
وأسفر هذا القصف بالطائرة المسيرة الأذربيجانية، عن اشتعال النيران في حافلة الركاب.
وأشارت إلى أن القوات الأذربيجانية فتحت النار على حامية في المدينة أيضا.
وأعلنت القوات الأرمينية في كاراباج، امس الأثنين، إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية.
وقال المتحدث باسم رئيس إقليم قره باج غير المعترف به دوليًا: "اليوم يمكننا القول أننا اسقطنا طائرة للعدو في منطقة مارتوني".
في المقابل، وصفت وزارة الدفاع الأذربيجانية إعلان الجانب الأرميني عن سقوط طائرة تابعة لقواتها الجوية على خط التماس في قره باج بـ "المعلومات الزائفة".
وكانت وزارة الخارجية الأرمينية، نفت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اتهامات أذربيجان بقصف مواقع داخل أراضيها.
وأدانت الوزارة، بشدة محاولات أذربيجان لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الاتهامات بقصف أذربيجان كاذبة وتمهد لشن هجوم على أراضيها.
واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.
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