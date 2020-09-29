بعد قرار عودتها تدريجيا.. إجراءات احترازية مشددة فى الحرمين استعدادا لاستقبال المعتمرين

اتخذت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجيًا، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل، حيث سيتم تعقيم المسجد الحرم 10 مرات يوميا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.

كما سيتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، حيث سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حاليًا، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.

وأطلقت المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، تطبيق "اعتمرنا" للهواتف المحمولة، والذي سيتم من خلاله استخراج تصاريح أداء العمرة وتنظيم أداء المناسك، بعد قرار السماح بأداء العمرة تدريجيا، والتي كان قد جرى تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأتاحت وزارة الحج والعمرة والسعودية التطبيق قبل 7 أيام من موعد المرحلة الأولى لعودة العمرة تدريجيا، والتي يُسمح فيها بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من 4 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وقالت وزارة الحج إن "تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق "اعتمرنا"، الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ليمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أداءهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية".