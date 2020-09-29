الإمارات_لا_شيء_مستحيل يتصدر تويتر.. ومغردون: دولة إلى القمر

أطلقت دولة الإمارات مشروعًا جديدًا لاستكشاف القمر، سيكون عبارة عن قمر مستكشف إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها.



ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #الإمارات_لا_شيء_مستحيل ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.