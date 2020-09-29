مباحثات عُمانية - مصرية لتعزيز التعاون في القطاع الصحى وتبادل الخبرات

بحث وزير الصحة العُماني الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي مع السفير محمد أحمد فهمي سفير مصر المعتمد لدى سلطنة عُمان، سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحية، بهدف التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بين الدولتين.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير العُماني للسفير المصري، بديوان عام وزارة الصحة العُمانية، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية.
وعبّر سفير مصر لدى السلطنة عن شكر وتقدير الحكومة المصرية لسلطنة عُمان وللجهود التي قدمتها للجالية المصرية المقيمة بها في مجال التعامل مع مرض كورونا «كوفيد-19».
كما استعرض الجانبان مستجدات الوضع الوبائي لفيروس «كوفيد-19» على مستوى العالم، والجهود الدولية للحد من انتشاره، وبحثا أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التصدي لهذا الوباء.
وفي ختام اللقاء أكد وزير الصحة العُماني على أهمية تبادل الزيارات بين الدولتين بهدف تنمية التعاون والتنسيق فيما يخص القطاع الصحي.
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