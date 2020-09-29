طائرات تركية تقصف قرية كردية حدودية شمال العراق

قصفت طائرات تركية، اليوم الثلاثاء، قرية كردية حدودية شمال العراق.
ووفقا لشبكة "العربية"، سقطت 8 صواريخ على منطقة ديرلوك في قضاء العمادية، وهي منطقة مدنية ولا وجود لمقاتلي الحزب الكردستاني فيها.
كانت طائرات حربية تركية قصفت مناطق داخل إقليم كردستان العراق شمال البلاد وتحديدا قرية "بازي" في منطقة "برواري بالا" التابعة لناحية "كاني ماسي" ويرجح أنها استهدفت مقارًا لحزب العمال الكردستاني.
وتواصل أنقرة قصفها لمناطق عراقية، في استمرار لانتهاكاتها في العراق، على الرغم من تنديد العديد من المسؤولين في البلاد، واستدعاء سفيرها في بغداد أكثر من مرة.
يذكر أن تركيا تشن هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ أشهر، بزعم أن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أي إجراء لمكافحة الجماعة.
وفي يونيو الماضي، أطلقت تركيا عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" ضد "حزب العمال الكردستاني شمال العراق"، حيث قصفت أربيل ومناطقة كرديّة مختلفة عدة مرات.
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