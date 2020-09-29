بنك إسرائيل: تأجيل سداد القروض والرهن العقاري حتى نهاية العام

أعلن بنك إسرائيل اليوم الثلاثاء أنه يسمح بتأجيل سداد القروض والرهن العقاري حتى نهاية العام.
وبحسب الإعلان، قامت البنوك في الفترة من مارس إلى منتصف سبتمبر 2020 بتأجيل القروض إلى ما يقرب من 738 ألف عميل في جميع القطاعات التشغيلية، بقيمة تراكمية بلغت حوالي 9.5 مليار شيكل.
وذكر أيضا أن فترة التمديد الإضافية تهدف إلى تقليل حالة عدم اليقين، وتمكين العملاء الذين يحتاجون إليها، من الوصول إلى ترتيبات الدفع مع البنوك وفقًا لقدراتهم وأوضاعهم.
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