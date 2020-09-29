نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل خسر ترامب الانتخابات قبل بدئها؟.. شاهد كيف يرى الأمريكيين رئيسهم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المشهد بأمريكا بات معقد نوعا ما فالانتخابات أصبحت أكثر تعقيدا من حسمها مبكرا، إلا أن قاعدة أساسية عندما تنحاز الي مرشح بعينه، تجعل من فرصه أكبر بكثير جدا في الفوز من المرشح الاخر، وتكون المنافسة الحقيقية علي أحداث ذبذبة في تقديرات هذه القاعدة بحيث تعزف عن التصويت او تغير رأيها في اللحظات الاخيرة.

وقال الصحفي المصري المقيم بنيويورك، محمد العالم، إن المرشح الأمريكي جو بايدن انحازت له الطبقة العريضة والمؤثرة من الشعب الامريكي، وبات ينافس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، علي الجزء المتبقي من الاصوات او بمعني اصح يحاول تفتيتها، وترامب ايضا يحاول استدراج قاعدة بايدن الانتخابية او تفتيتها، لكنه لم ينجح حتي وقتنا الحاضر، لهذا تظهر الاستطلاعات تقدم بايدن لكنها لا تؤكد فوزه.

وأضاف أن مؤيدي بايدن يرون أنه ليس بالمستوي الذي يجعل منه رئيسا وليس مقنعا بالمرة، لكن الصدفة جعلت منه البديل الوحيد لترامب، فلا بديل لبايدن سوي ترامب ولا بديل لترامب سوي بايدن، من اختار بايدن اختاره لعدم وجود بديل في الاغلب، لكن ترامب وافعاله جعلت من فئات بالمجتمع تري رحيله في مصلحتها حتي لو ان بديله ليس بالمستوي المأمول.

وبين أن 13 فائزا بجائزة نوبل للاقتصاد اعلنوا دعمهم للمرشح جو بايدن، وحسب رؤيتهم ان خطة بايدن الاقتصادية ستكون اكثر امانا واسرع نموا وافيد للمجتمع الامريكي من تصرفات ترامب الذي يري في نفسه رجل اقتصاد لا مثيل له.

وأضاف: " ترامب كثيرا ما تشدق بحجة الاقتصاد ونموه ثم اثبتت التجارب ان خطأ واحد في اتخاذ قرار مصيري بامكانه نسف كل الانجازات الاقتصاديه وأزمة ادارة ملف كورونا بامريكا خير دليل، لذا لم تعد ورقة الاقتصاد الداعم الاكبر لترامب في حملته الانتخابية ربما الان هي عبئا".

وذكر العالم أن تصريحات ترامب تعبر عن اهتزاز وعدم ثقة وليس العكس، فدائما ما يحاول ان يصدر شبح التزوير حال سقوطه، ومع بدء التصويت بالبريد تزداد نبرته في هذا الشأن، بينما تشير التوقعات الي قوة فرص بايدن في الوصول للبيت الابيض، ليس لشخص بايدن او افضليته ولكن لعدم الرغبة في استمرار إدارة ترامب ونمو الشعور الشعبي بعدم الاستقرار في وجوده، وحتي مع دفع الرئيس الامريكي باكثر من شيك للمساعدات لمعالجة الاغلاق الاقتصادي، إلا أن الصورة المستقرة في ذهن المواطن الأمريكي حول إدارة ازمة كورونا كانت كارثية ولا تليق بمكانة امريكا، لذذا ترامب علي الارجح لن يكون رئيسا لفترة ثانية، القلق الحقيقي والمتزايد لا يدور حول نجاحه من عدمه بل مدي اعترافه بالهزيمة المتوقعة.