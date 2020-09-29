أرمينيا: أذربيجان توسع عدوانها بدعم عسكرى وسياسى من تركيا

وأضافت أن "توسيع أذربيجان للنطاق الجغرافى للعمليات ازدراء لدعوات المجتمع الدولى المستمرة لإنهاء الأعمال العدائية". وذكرت الخارجية الأرمينية أن "الجيش الأذربيجانى استهدف سكاناً مدنيين فى بلدة فاردينيس، مما أدى إلى مقتل مدنى واحد". وتابعت: "قوات أذربيجان هاجمت البنية التحتية المدنية والعسكرية فى منطقة فاردينيس، بما فيها السكان المدنيون بعد دقائق من نشرها معلومات مضللة". وأكدت أن "أرمينيا وإقليم ناجورنو كاراباخ سيقومان برد عسكرى سياسى مناسب على محاولات أذربيجان المستمرة لتقويض الأمن والسلام الإقليميين".

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