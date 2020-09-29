الأولى فى تاريخ البلاد.. قصة اختيار فيكتوار سيديموهو لرئاسة الوزراء فى توجو|صور

تعيين امرأة رئيسة للوزراء
ممثل لبرنامج الأمم المتحدة
لم تتوقف المناصب الهامة التى تقلدتها دوجبي عند ذلك الحد بل إنها تقلدت مناصب أممية كممثل مقيم مساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توجو والكونغو برازافيل وبوركينا فاسو وبنين من 1999 إلى 2008.
توجو بلد في غرب أفريقيا تحده غانا إلى الغرب وبنين من الشرق وبوركينا فاسو من الشمال. يمتد جنوبا إلى خليج غينيا، حيث تقع العاصمة لومي، هي جمهورية توجو التى اشتهرت فى التاريخ بأنها مركز تجاري رئيسي للأوروبيين للبحث عن العبيد، وكسبت توجو والمنطقة المحيطة بها اسم "ساحل الرقيق".
توجو دولة استوائية، جنوب الصحراء الكبرى، تعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة، مع المناخ الذي يوفر مواسم النمو جيدة. اللغة الرسمية هي الفرنسية، تتألف أكبر جماعة دينية في توجو من معتقدات السكان الأصليين، وهناك أقليات مسيحية ومسلمة كبيرة. وتوجو عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنطقة جنوب المحيط الأطلسي للسلام والتعاون، والجماعة الفرنكوفونية، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
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