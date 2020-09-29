الأولى فى تاريخ البلاد.. قصة اختيار فيكتوار سيديموهو لرئاسة الوزراء فى توجو|صور

تمكين المرأة، ودعمها من أجل الوصول إلى مناصب رفيعة، خطة دول القارة السمراء لإعلاء دور المرأة فى المجتمع، وهو ما قامت به دولة توجو حين عينت فيكتوار سيديموهو توميجا دوجبي رئيسة للوزراء كأول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ البلاد، خلفا لكومي سيلوم كلاسو، الذي قاد الحكومة منذ عام 2015. تعيين امرأة رئيسة للوزراء

بموجب مرسوم رئاسي أعلن رئيس توجو فور إيسوزيمنا جناسينغبي، تعيين فيكتوار سيديموهو توميجا دوجبي رئيسة للوزراء، هو قرار يعد جديدا على هذا البلد الواقع فى غرب أفريقيا، كما أنها خطوة نحو تعزيز وتمكين المرأة، فـ فيكتوار سيديموهو سيدة تبلغ 60 عامًا من العمر تقلدت عدة مناصب وزارية منذ عام 2008، من بينها منصب وزير التنمية مؤخرًا ، وكذلك منصب رئيس موظفي مكتب الرئيس منذ عام 2009.

ممثل لبرنامج الأمم المتحدة

لم تتوقف المناصب الهامة التى تقلدتها دوجبي عند ذلك الحد بل إنها تقلدت مناصب أممية كممثل مقيم مساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توجو والكونغو برازافيل وبوركينا فاسو وبنين من 1999 إلى 2008.