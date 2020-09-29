ضربة موجعة.. مرتزقة أردوغان يستعدون لمغادرة ليبيا

أعلن الجيش الوطني الليبي عن بدء انسحاب المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية، وذلك لنقلهم إلى منطقة كاراباخ الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال الجيش الليبي وفق ما نقلته الحدث السعودية إن التوافقات الليبية الأخيرة تؤكد الدور التركي الذي بدأ في الانحسار في ليبيا.

فيما أكد المرصد السوري على استعداد 9 آلاف مرتزق سوري للعودة إلى الأراضي السورية، عقب التوافقات الليبية الأخيرة.

وكشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، أن اجتماع الغردقة بشأن الأوضاع في ليبيا ركز على تثبت وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية.

وقالت المصادر إن الاجتماع بحث نزع السلاح ووقف تدفق المرتزقة إلى الأراضي الليبية، وبحث توحيد عمل المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.

كما اتفق اجتماع الغردقة حول ليبيا على بحث المناصب السيادية بعد اختيار الحكومة الليبية الجديدة.

وأكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن الأمم المتحدة ترفض استمرار تدفق السلاح والمرتزقة يوميًا إلى ليبيا.