المرصد السوري يكشف تفاصيل جديدة عن إرسال تركيا مقاتلين سوريين إلى آذربيجان

ونقل المرصد السوري، عن مصادر خاصة له قولها إن المتواجدين في آذربيجان حتى هذه اللحظة بلغ عددهم 320 مقاتل سوري الجنسية جرى نقلهم من قبل شركات أمنية تركية، ولم يشاركوا حتى الآن بأي معارك قتالية.
وأضافت مصادر المرصد السوري بأن المقاتلين السوريين الواصلين إلى أذربيجان، غالبيتهم الساحقة من "التركمان"، ذهبوا بذريعة "القضية القومية".
وأوضح المرصد السوري أن تركيا لاقت رفضا كبيرا من الفصائل العربية الموالية لها بإرسال مقاتلين نحو أذربيجان.
وردت معلومات للمرصد السوري حول انتقال مقاتلين من الجنسية السورية من أصول أرمينية، إلى أرمينيا للمشاركة في الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا.
وقال وزيرالخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتقديم دعم عسكري لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في إقليم قره باغ.
وتابع وزير الخارجية التركي قائلا: "نقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، نريد حل هذه المسألة من جذورها". وأضاف أن "الحل الوحيد لمشكلة قره باغ المحتل يكمن بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية ولا يمكن التسوية دون ذلك".
وكان المرصد السوري نشر قبل يومين، أن دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت الحكومة التركية بنقلها من أراضيها إلى هناك، وكانت الدفعة هذه قد وصلت الأراضي التركية قبل أيام قادمة من منطقة عفرين شمال غربي حلب.
ويشهد إقليم كاراباخ ومناطق مجاورة له، منذ يوم الأحد الماضي، معارك عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمنية.
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