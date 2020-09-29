الجبهة الداخلية الإسرائيلية قلقة من زيادة الإصابات بفيروس كورونا

قال قائد المنطقة الشمالية لدى قيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية، العقيد جاي بيرغر، الثلاثاء، إننا قلقون من زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف خلال تقييم للوضع مع رئيس الأركان أفيف كوخافي في طبريا وفق موقع "والا"، "لا شك أننا نشهد زيادة كبيرة في عدد المرضى".

وتابع: "اعتقد أنه من خلال الشراكة الحقيقية مع رؤساء السلطات ومع الجمهور سنتمكن من العودة إلى الأرقام التي كانت موجودة قبل شهر أو شهرين، نحن نعمل في المجتمع اليهودي، في المجتمعات الأرثوذكسية المتطرفة ، ونعمل في المجتمع العربي".