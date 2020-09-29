مأساة في مصر.. مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث سير

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب 5 آخرين، الثلاثاء، في حادث سير مأساوي شهده حي المعادي في العاصمة المصرية القاهرة.
ووقع الحادث إثر اصطدام سيارة صغيرة لنقل الركاب "ميكروباص" مع سيارة نقل على "الطريق الدائري" في المعادي جنوبي القاهرة، مما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات.
وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث في القاهرة، وتم رفع الحطام ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
وفي مصر واحد من أعلى معدلات حوادث السير عالميا، بسبب عدم الالتزام بإجراءات السلامة وإهمال تعاليم المرور.
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