أرمينيا تعلن هجوم أذربيجان على إحدى المدن بمسيرة تركية ووقوع ضحايا

ووفقا لقناة "العربية" الإخبارية، هددت أرمينيا بالرد عسكريا على هجوم الأذربيجانى على المدينة.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية بإقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية، أمس الإثنين، أن خبراء عسكريين أتراك يقاتلون جنبا إلى جنب مع أذربيجان فى منطقة قره باغ.