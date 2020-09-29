وقال محامون أوروبيون، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن تركيا تتجه نحو نظام فاشى. وعملت تركيا مؤخرا على إشعال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بمساندة الأخيرة، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرابطة الدولية لحقوق الإنسان: أردوغان ديكتاتور وتركيا تتجه نحو الفاشية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.