واشنطن تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف أعمال العنف فى قره باغ

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال بومبيو الذى يقوم بزيارة إلى اليونان: "على طرفى النزاع وقف أعمال العنف والعمل إلى جانب مجموعة مينسك، من أجل استئناف المفاوضات البالغة الأهمية بأسرع وقت".

كما دعت روسيا، تركيا للعمل من أجل وقف لإطلاق النار فى هذه المنطقة أيضًا، ما يبدو اتهامًا ضمنيًا لأنقرة بتأجيج الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، بإعلانها دعم باكو فى الحرب للسيطرة على مرتفعات قره باغ الانفصالية.

وأسفرت معارك بين انفصاليين أرمن والقوات الأذربيجانية إلى سقوط مئة قتيل على الأقل، منذ الأحد.

ويدور النزاع منذ عقود بين يريفان وباكو بشأن الإقليم ذى الغالبية الأرمنية، واندلعت بينهما اشتباكات دامية فى يوليو الماضى وعام 2016، وكان الإقليم أعلن استقلاله عن أذربيجان فى أعقاب حرب مطلع التسعينات الماضية أودت بحياة نحو 30 ألف شخص.