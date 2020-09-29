الإصابات الأكبر عالميا.. وزير الصحة الإسرائيلى يستبعد إنهاء إغلاق كورونا

وفى تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، قال إدلتشاين: "لا مجال لذلك لا إمكانية لرفع كل القيود والقول إن الأمر انتهى وأن كل شىء على ما يرام"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت إسرائيل أعلنت فى 18 سبتمبر مرحلة إغلاق ثانية نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، لتصبح الأولى فى العالم فى عدد الإصابات، نسبة إلى عدد السكان.

ويؤكد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، أن معدل الوفيات اليومى للفرد قد تجاوز مثيله فى الولايات المتحدة.

ويفترض أن ينتهى الإغلاق الثانى فى 10 أكتوبر.

وشددت السلطات الإسرائيلية الجمعة من إجراءاتها بعد مضي أسبوع على فرض الإغلاق من دون أن الهدف فى خفض الإصابات، ويشمل الإغلاق المدارس وكل النشاطات الثقافية وأماكن العمل غير الحيوية والأسواق ودور العبادة.

وقال وزير الصحة "هذه المرة، قد تكون هناك تغييرات نحو الأفضل إذا ما استخلصنا العبر من إغلاق أبريل، علينا أن نخرج من الإغلاق تدريجيًا وبشكل مسؤول"، مضيفًا: "فتح الاقتصاد وعودة الحياة ستكون تدريجية وبطيئة".

وفى إسرائيل التى يبلغ تعداد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، سجل فيروس كورونا أكثر من 233 ألف إصابة، و1507 وفيات.