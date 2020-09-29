بإجمالي 104 آلاف و568 حالة.. الكويت تسجل 587 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت الكويت اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 473 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 104568 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 607 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 538 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 96049 حالة.

وكانت صحيفة القبس الكويتية قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إن مجلس الوزراء، رأى تأجيل الانتقال للمرحلة الخامسة خلال اجتماعه، حتى إشعار آخر.

وقالت مصادر حكومية، إن المجلس لن يتخذ أي قرار بشأن تخفيض مدة الحجر للعائدين من الخارج، كما سيتم استمرار قائمة الدول الـ34 الممنوعة من دخول البلاد، وجارٍ تقييمها بشكل يومي.

وعن عودة الحظر الجزئي، كشفت المصادر أن كل الاحتمالات واردة، حسب درجة الخطورة، وجارٍ دراسة وتقييم حالات الإصابات الجديدة بكورونا، وعدد الأسرة والوفيات في البلاد.

وأوضحت المصادر أن تقريرًا شاملًا ستقدمه السلطات الصحية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسيتم على ضوئه اتخاذ أي إجراء احترازي.