إعفاء مقديشيو من الديون .. هل تنجح الصومال في النهوض اقتصاديا؟

من تراكم الديون، لا تستطيع النهوض بسبب أموال تم استدانتها من المؤسسات المالية الدولية فى الفترة من 1970 حتى 1980، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء نتيجة الأرباح والفوائد التى تراكمت عن تلك القروض.

الصومال لا تتدخر جهدا من أجل، إعفائها من الديون الخارجية والتى تقدر نحو 5 مليارات دولار.

إسقاط الديون الأمريكية عن الصومال

فى ديسمبر الماضي تداولت وسائل الإعلام الصومالية إعفاء الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصومال، من الديون المستحقة عليها وذلك بعد موافقة الكونجرس"، وذلك فى خطوة من أجل بناء اقتصاد الصومال، حيث تبلغ ديون الصومال لأمريكا مليارا ونصف دولار.

وعلقت النائبة الأمريكية من أصل صومالي إلهام عمر أنذاك على القرار الأمريكي قائلة: "لقد نجحنا في أن تعفي الولايات المتحدة الأمريكية الصومال من ديونه، وسيؤدي ذلك إلى التقدم والازدهار". اقرأ أيضا: اتفاقية ثنائية وفى إطار تفعيل اعفاء الديون عن الصومال وقع السفير الأمريكي في الصومال دونالد ياماموتو ووزير المالية الصومالي عبد الرحمن دواله بيليه اتفاقية ثنائية توضح سبل تخفيض وإعادة هيكلة الديون المستحقة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي لثلاث وكالات حكومية أمريكية.

بعد أن وصلت إلى المرحلة المتوسطة في سعيها لإلغاء الديون في مارس من هذا العام ، تم إعلان الصومال على أنها تفضلها الجهات المانحة لتخفيف الديون بعد تنفيذ معالم مهمة في إصلاحها الاقتصادي من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPCI). خلال توقيع الاتفاقية يوم الأحد، لوحظ أن المزيد من الجهود ستؤدي إلى وصول الصومال إلى المرحلة النهائية المعروفة باسم `` نقطة الإنجاز '' ، وعندها تكون الولايات المتحدة قد ألغت ديونًا تصل إلى أكثر من مليار دولار (حوالي 108 مليارات شلن). وقال السفير ياماموتو إن الولايات المتحدة تثني على الصومال لجهودها في الإصلاح الاقتصادي، قائلا إن :"العمل من خلال عملية تخفيف الديون سيسمح للصومال باستعادة الوصول إلى الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية حتى تتمكن من الاستثمار في الحد من الفقر والنمو الاقتصادي". فيما ذك وزير المالية الصومالي أنه بما أن الولايات المتحدة عضو رئيسي في نادي باريس، فإن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى المزيد من الاتفاقات مع المانحين الآخرين الذين يدين لهم الصومال. وحضر حفل التوقيع رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد حسين روبل الذي عينه البرلمان مؤخرًا وأقره للمنصب الرئيسي. ماذا يعنى الإعفاء؟ إعفاء الصومال من دوينها الخارجية يعنى إمكانية التعامل مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاقتراض منهما مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة في البلاد وإحداث تنمية شاملة في الاقتصاد الوطني.

وكان صندوق النقد والبنك الدوليان، قالا فى مارس الماضي إن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين.

وقالا في بيان مشترك "من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس، ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا، قرارا بخصوص إسقاط الديون". وأفاد صندوق النقد بأن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب التمويل الجديد للصومال مدته 3 سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ "جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين". وأوضح صندوق النقد والبنك الدولي أن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.