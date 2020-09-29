بسبب كورونا.. الكنيست يوافق على منع التظاهرات خلال الإغلاق التام فى إسرائيل

وافقت لجنة الكنيست في القراءة الثانية والثالثة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون منع التظاهرات خلال الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وسحب أعضاء الليكود تحفظاتهم على قانون منع المظاهرات بعد أن هدد حزب كاحوال لافان الليلة الماضية بأنه إذا لم يفعل الليكود ذلك، فلن يسمحوا بتمرير القانون في الكنيست اليوم. التحفظات التي تعارضت مع كحول لفان هي تلك التي طالبت بتقييد التظاهرات خارج نطاق فترة الإغلاق الكامل.

وجاء مئات المتظاهرين من جميع أنحاء إسرائيل للاحتجاج بالقرب من مبنى الكنيست والوزارات الحكومية المجاورة بالتزامن مع مناقشة لجنة الدستور.

وبحسب الشرطة، فإن مفتشي البلدية وضباط الشرطة، الذين حاولوا إزالة ملصقات معلقة على سور وزارة المالية، تعرضوا لهجوم من قبل بعض المتظاهرين بوسائل مختلفة، وقد أصيبت شرطية واعتقل مشتبهين بهما، وقد حظرت الحركة في المنطقة أمام المرور.

وناشدت منظمة "حصن الديمقراطية"، قبيل مناقشة القانون في لجنة الدستور صباح اليوم، المدعي العام أفيحاي ماندلبليت، مطالبة إياه بمنع الإجراء التشريعي لتقييد حق التظاهر بسبب تضارب ذلك التشريع مع مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.