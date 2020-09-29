الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أعلنت الكويت، الثلاثاء، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية منذ يوليو الماضي.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.
وقطع التلفزيون الكويتي الحكومة بثه الماباشر في وقت سابق، الثلاثاء، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن.
وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم في الطويت في 29 يناير 2006، ويبلغ من العمر 91 عاما، وهو الأمير الخامس عشر للبلاد، والابن الرابع للسيخ الأحمد الجابر الصباح.
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