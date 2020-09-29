تركي آل الشيخ ينعي أمير الكويت

نعى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

وغرد تركي آل الشيخ من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " رحمه الله على الشيخ الوالد صباح الأحمد الصباح ... عزائي لأهلنا في الكويت والوطن العربي والعالم أجمع وحفظ الله الكويت وأهلها وأخر الاحزان " .

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.