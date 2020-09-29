جيش الاحتلال الإسرائيلي يجرّب منظومة صواريخ "بحر- بحر" جديدة

أجرى سلاح البحرية الإسرائيلي تجربة ناجحة على منظومة صواريخ بحر بحر جديدة، تم تطويرها في الصناعات الجوية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه المنظومة ستضمن تفوق الجيش الإسرائيلي في المجال البحري".

وأضاف أنه تم إجراء سلسلة تجارب مخطط لها مسبقا لفحص جاهزية المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن منظومة الصواريخ الجديدة تتمتع بقدرات هجومية أكثر دقة وذات قدرة للوصول إلى مدى أبعد وقدرات أفضل للعامل مع التهديدات المتقدمة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي مهدت هذه التجارب الطريق أمام المنظومة للدخول إلى الخدمة العملياتية في سلاح البحرية لدمجها في سفن الصواريخ الحالية من طراز "ساعر 5"، وفي سفن الصواريخ الجديدة من طراز "ساعر 6" والتي سيتم استيعابها في أسطول سفن الصواريخ في الأشهر المقبلة.

وتم خلال التجارب إطلاق صاروخ "بحر- بحر" من المنظومة الجديدة نحو سفينة حاكت سفينة معادية.