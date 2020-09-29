بعد عزل 13 ألف مجند .. الجيش الإسرائيلي يأمر الجنود بالبقاء في القواعد العسكرية

أمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي القوات العسكرية بالبقاء في قواعدها لمدة شهر بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، في القواعد العسكرية في جميع أنحاء إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال في بيان أن كوخافي قرر إلغاء جميع الأجازات لمدة شهر للجنود المقاتلين والجنود الذين يتدربون حاليا.

وأضاف الجيش أن القيود فرضت أيضا على الجنود الذين يخدمون في وحدات غير قتالية، مشيرا إلى أنه طُلب ممن خرج لعطلة عيد الغفران العودة إلى القواعد الثلاثاء مع الاستعداد للمكوث فيها لمدة شهر.

وبحسب بيان للجيش بلغ عدد المصابين في صفوفه 1190، في حين يخضع أكثر من 13 ألف جندي للحجر الصحي.