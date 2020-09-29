مقتل 15 شخصا فى انفجار قنبلة بوسط أفغانستان

وفى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث باسم حاكم الإقليم، جول اقا ساجادى، إن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور حافلة كانت متجهة إلى منطقة كيجران.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الذى أسفر أيضا عن إصابة شخصين، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن حركة طالبان تتمتع بنفوذ فى المنطقة، حيث يأتى الانفجار تزامنًا مع موجة جديدة من أعمال العنف تشهدها أفغانستان.
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