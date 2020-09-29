وزير دفاع إسرائيل: تعرضنا لهجمة مباغتة من كورونا

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال جانتس: "يجب أن نعترف بصدق.. هذه المرة أيضا لم نكن مستعدين".

وتسجل إسرائيل أرقامًا قياسية بإصابات كورونا، لتصبح الأولى عالميًا من حيث عدد الإصابات والوفيات مقارنة بنسبة السكان، وأعلنت، يوم الجمعة، تشخيص 7527 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أقر قبل عامين بأن استخبارات بلاده أخطأت عام 1973 فى تفسير النوايا المصرية والسورية، وفاجأ الجيش المصرى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى حرب أكتوبر 1973، حينما كانت إسرائيل تحتفل بيوم الغفران اليهودى.

وقتها، حطمت القوات المصرية حصون خط بارليف، وتمكنت من استعادة سيناء التى احتلتها إسرائيل فى عام 1967.