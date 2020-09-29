سعد الحريري ناعيًا أمير الكويت: فقدنا حكيم العرب

نعى رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري الشعب الكويتي في وفاة أمير البلاد.

وبحسب صحيفة "النهار"، قال الحريري في بيان: "تنطوي بغياب أمير الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صفحة من التاريخ العربي كتبها بحروف من ذهب رجل عظيم تنقل في مقاليد الحكم والمسؤولية على مدى عقود زخرت بالانجازات والنجاحات والمبادرات التي ستبقى راسخة في وجدان شعبه والشعوب الشقيقة".

وأضاف: "باسمي الشخصي وباسم كتلة وتيار المستقبل أنعى الى اللبنانيين حكيم العرب الشيخ صباح الأحمد ، الشخصية الدبلوماسية والسياسية والقيادية العربية الفذة التي ناصرت قضايا العرب والمسلمين ، ولم تتخل عن لبنان في أصعب الظروف، متوجّهًا : في هذا اليوم بأحر التعازي القلبية من الشعب الكويتي الشقيق ومن قيادته الرشيدة وفي مقدمها صاحب السمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح سائلين الله تعالى ان يتغمد الفقيد الكبير برحمته ورضوانه وان يسكنه جنات النعيم".

وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عند عمر ناهز 91 عاما.

وعقب إعلان خبر الوفاة، بدأت القناة الرسمية الكويتية بوقف بث برامجها وبث قراءة للقرآن الكريم.

وأعلن الديوان الأميري وفاة أمير البلاد في بيان جاء فيه:"ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.