الرئيس اللبناني: أمير الكويت كان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة

نعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي تم الإعلان عن وفاته ظهر اليوم.

وأعرب عون عن تعايزه في وفاة الشيخ صباح قائلًا: "كان شقيقًا كبيرًا للبنان، ومثالا للمروءة والاعتدال والحكمة".

وأضاف: وقف الى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها وأعاد اعمار الكثير من المدن والقرى اللبنانية، واطلق مشاريع انمائية وعمرانية كثيرة. وغيابه سيشكّل خسارة كبرى".

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.